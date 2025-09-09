В Узбекистане предлагают запретить съемку людей без их согласия

Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) - В Законодательной палате Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана рассматривается законопроект, запрещающий съемку людей и использование их изображений без получения предварительного согласия. Об этом сообщил Telegram-канал нижней палаты.

«В условиях стремительного развития информационно-коммуникационной сферы в некоторых случаях право на личную неприкосновенность в использовании изображения личности, оказывается ограниченным из-за отсутствия действенных механизмов его реализации»,— отмечается в сообщении парламента.

В проект закона также хотят внести перечень случаев, когда получение разрешения будет считаться необязательным. В документе уточнят положения, связанные с использованием изображения в трудовых отношениях.