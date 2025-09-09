Израиль провел авиаудар по столице Катара

CentralAsia (CA) - 9 сентября 2025 года Израиль провел авиаудар по столице Катара, Дохе, нацелившись на высшее руководство ХАМАС во время обсуждения предложения по прекращению огня, выдвинутого США, пишут СМИ,

Взрывы слышали в жилом районе Вест-Бей, где находилось политическое представительство ХАМАС.

Израиль официально признал операцию, назвав её «точным ударом», направленным против тех, кто несет ответственность за теракты 7 октября 2023 года, и подчеркнул, что она была спланирована и проведена самостоятельно.

В СМИ появились сообщения, что бывший президент США Дональд Трамп был проинформирован и якобы одобрил операцию.

Катар резко осудил атаку, назвав её «трусостью» и вопиющим нарушением суверенитета и международного права.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал удары «флагрантным нарушением территориальной целостности Катара» и призвал все стороны сосредоточиться на установлении устойчивого перемирия.

Также осуждение прозвучало от Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирана, а также множества экспертов, отмечающих, что атака может разрушить роль Катара как посредника в мирных переговорах.

До сих пор Катар являлся ключевым посредником в переговорах о прекращении огня и обмене заложниками между Израилем и ХАМАС. Атака угрожает разрушить доверие всех сторон.