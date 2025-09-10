Dhofar Classic в Омане: монгольский велогонщик Тэгшбаяр Батсайхан завоевал бронзу

CentralAsia (MNG) - В 174-километровой гонке, которая началась в Аль-Магсейле и завершилась у водопада Дарбат, приняли участие 146 гонщиков из 15 международных и местных команд. Аль-Мутайвей из Объединенных Арабских Эмиратов занял первое место, его соотечественник Абдулла Джассим занял второе, а монгольский велогонщик Тэгшбаяр Батсайхан из таиландской команды Rojai Insurance финишировал третьим.

На церемонии награждения победителей гонки Dhofar Classic, зарегистрированной в категории (2.1) Международного союза велосипедистов, присутствовал Амарджит Сингх, президент Азиатской федерации велоспорта. Сборная ОАЭ также получила награду «Лучшая команда».

Его Превосходительство доктор Ахмед бин Мохсен Аль Гассани, председатель муниципалитета Дофара, высоко оценил растущий международный авторитет мероприятия. Он подчеркнул стратегическое партнерство между муниципалитетом Дофара, Федерацией велоспорта Омана и Министерством культуры, спорта и молодежи, которое превратило Салалу в спортивный и туристический центр в сезон Харифа.

Гонка протяженностью 174 километра пролегала от пляжа Аль-Мугсаил до живописных водопадов Дарбат, привлекая элитных велогонщиков со всей Азии и Ближнего Востока. Выдающимся достижением стал победитель сборной Монголии Болор-Эрдэнэ Энхтайван, завоевавший золотую медаль и гордо возглавивший церемонию награждения под исполнение монгольского гимна.

Мастер международного класса Марал-Эрдэнэ Батмөнх принял участие в регулярном старте серии Tour of Shanghai в Шанхае (Китай), где успешно сохранил майку лучшего гонщика Азии. Его стабильные результаты продолжают подтверждать его статус одного из лучших гонщиков региона.

Тем временем сборная Монголии по велоспорту готовится к предстоящему чемпионату мира по шоссейным гонкам UCS 2025, который пройдет в Кигали (Руанда) с 21 по 28 сентября 2025 года. Чемпионат впервые пройдет в Африке, где сложный рельеф и высота станут настоящим испытанием для лучших гонщиков.

