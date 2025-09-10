Китай, Монголия и Россия укрепляют связи в сфере безопасности с помощью пограничных учений

Во вторник китайские военные сообщили, что на этой неделе Китай, Монголия и Россия провели первые совместные учения по обороне границы, подчеркнув тем самым более тесную координацию в сфере безопасности между тремя соседями.

Учения под названием «Сотрудничество в области обороны границ – 2025» прошли в понедельник и вторник в неустановленном приграничном районе, общем для трёх стран, сообщила Народно-освободительная армия Китая в своём официальном аккаунте в Weibo.

Целью учений было «укрепление стратегического сотрудничества между тремя сторонами, повышение способности противостоять угрозам безопасности границ и дальнейшее укрепление стратегического взаимного доверия», – заявили военные.

В ходе учений на территории Китая был создан совместный командный пункт, действующий по принципу «чья бы территория ни находилась, сторона берет на себя руководство, с многосторонними консультациями и параллельным командованием», — говорится в сообщении Weibo.

Маневры состоялись сразу после трехсторонней встречи лидеров трех стран в Пекине 2 сентября, на следующий день после того, как председатель КНР Си Цзиньпин принял более 20 лидеров незападных стран на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), выступая за новый мировой порядок в сфере безопасности и экономики.

Монголия воздерживалась от вступления в ШОС, выбрав статус наблюдателя с 2004 года, а в 2025 году отказалась от статуса партнера ШОС.

Татар СМайдар

источник: MiddleAsianNews

