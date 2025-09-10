В Чханвоне пройдут монгольские «Три игры мужей» в рамках ARIRANG MULTICULTURAL FESTIVAL-2025

Этот фестиваль пройдет с 24 по 26 октября в Чханвоне, Южная Корея. Наадам — традиционное монгольское состязание, также именуемое «тремя мужскими играми» (эрийн гурван наадам), — это монгольская борьба, скачки и стрельба из лука.

Монголия принимает участие в качестве главной страны в Международном фестивале, посвященном 35-летию установления дипломатических отношений между Монголией и Республикой Корея и 20-летию основания Мультикультурного фестиваля мигрантов «Ариран» (MIGRANTS’ ARIRANG MULTICULTURAL FESTIVAL-2025 /MAMF/).

Этот международный фестиваль является крупным фестивалем, в котором принимают участие представители более 20 стран мира, представляющие свою национальную культуру, традиции, обычаи и промыслы. В нем принимают участие более 300 000 человек.

В этом году Монголия была выбрана в качестве ключевой страны, и над подготовкой работает рабочая группа под руководством Чрезвычайного и Полномочного Посла Монголии в Республике Корея Сухболда Сухээ.

Международные игры пройдут 24, 25 и 26 октября 2025 года в парке Ёнджи в городе Чханвон провинции Южный Кёнсан.

Началась подготовка к MIGRANTS’ ARIRANG MULTICULTURAL FESTIVAL-2025 /MAMF/, Наадаму («Три игры мужей»), который состоится 26 октября 2025 года. В соревнованиях примут участие 64 борца, обладающих званиями национального, областного, военного и сомонного уровня, а также пройдут соревнования по стрельбе из лука, игре в кости «Шагайн Харваа» и детские соревнования.

В фестивале также примут участие ансамбль «Хан Хэнтий» из аймака Хэнтий, сильные борцы, ремесленники и представители многих других сфер из города Даланзадгад аймака Өмнөговь.

