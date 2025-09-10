Цюрих отмечает монгольское наследие в Ночь музеев, — Museum Rietberg

CentralAsia (MNG) -

«Монголия завораживает, но наши представления о культуре этой страны по-прежнему определяются образами одиноких пастухов и «орд» Чингисхана. С помощью выставки «Монголия: путешествие во времени» Музей Ритберга рисует удивительный новый портрет этой окутанной мифами страны», — пишет Museum Rietberg.

На выставке представлены последние впечатляющие результаты археологических исследований и более 200 экспонатов из крупнейших музеев Монголии, многие из которых впервые демонстрируются за рубежом.

Посетителей приглашают погрузиться в красочную, яркую культуру крупных городских поселений, построенных в монгольской степи между II и XIV веками. Здесь традиционный монгольский образ жизни переплетался с образом жизни торговцев и ремесленников со всей Евразии. Драгоценные ткани, надписи на более чем 12 языках, храмы и ритуальные места свидетельствуют об оживлённых торговых связях, культурном обмене и религиозном многообразии. Таким образом, североазиатские степи стали центром раннего культурного ареала между Европой и Восточной Азией.

В то же время кочевой образ жизни оставался доминирующим для монгольского народа и по сей день остаётся основой его идентичности. Современные произведения затрагивают напряжённую взаимосвязь между городской жизнью и кочевыми традициями.

Около 4000 жителей Цюриха посетили яркое культурное мероприятие, совместно организованное посольством Монголии в Швейцарии, музеем Ритберга и НПО «Мандах Наран».

Программа, проходившая в рамках ежегодной «Ночи музеев» в Цюрихе 6 сентября 2025 года, включала в себя насыщенную программу мероприятий, посвященных искусству, духу и традиционному образу жизни монгольских кочевников. Посетители приняли участие в мастер-классе по живописи с использованием анималистических мотивов, вдохновленном предстоящей международной выставкой «Монголы: Два времени», открытие которой запланировано на октябрь 2025 года в музее Ритберг.

Вечер также включал захватывающие выступления морин-хуур, протяжные песни, традиционные народные танцы и увлекательное знакомство с монгольским гэром, предлагающее гостям заглянуть в кочевое наследие страны.

Организации-участники расширяют своё партнёрство и готовятся к открытию международной выставки «Монголы: Два времени» в музее Ритберг в Цюрихе с 24 октября по 22 февраля 2026 года.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения