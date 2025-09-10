Генерал-губернатор Содружества Австралии посетила Национальный музей «Чингисхан» перед возвращением домой. Видео

CentralAsia (MNG) -

По приглашению президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа генерал-губернатор Австралии Саманта Мостин находится с государственным визитом, который завершится сегодня, 9 сентября.

Генерал-губернатор Саманта Мостин и ее супруг Симеон Беккет посетили Национальный музей «Чингисхан».

Почетных гостей приветствовали министр культуры, спорта, туризма и по делам молодежи Ундрам Чинбат и директор Национального музея «Чингисхан» Чулуун Сампилдондов. Они показали им древний монгольский государственный зал, Большой монгольский государственный зал и Дворец Великого хана.

Саманта Мостин оставила запись и комментарий в «Книге почётных гостей» музея.

В тот же день губернатор и её супруг посетили место реализации «Программы расширения прав и возможностей женщин в связи с изменением климата».

Программа, финансируемая правительством Австралии в размере 2.5 млн австралийских долларов, реализуется уже пять лет, начиная с прошлого года.

Высокие гости также встретились с представителями неправительственных организаций, гражданского общества, австралийскими волонтерами, стипендиатами правительства Австралии и выпускниками оборонных вузов.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения