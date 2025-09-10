В Бутане успешно проведена пересадка эмбрионов монгольского яка

як в Бутане

CentralAsia (MNG) -

В сельскохозяйственном секторе Королевства Бутан успешно проведена пересадка эмбриона монгольского яка.

В ходе встречи с государственным секретарем Министерства продовольствия, сельского хозяйства и лёгкой промышленности Монголии Жамбалцэрэном Төмөр-Уяа бутанская делегация выразила заинтересованность в изучении опыта Монголии в области искусственного оплодотворения и переноса эмбрионов лошадей и овец.

С 2019 года в Бутане наблюдается сокращение количества домохозяйств, занимающихся разведением яков, на 22%, а популяция яков – на 28% (Национальное статистическое бюро, 2022). Этому снижению способствуют несколько факторов, включая нехватку кормовых ресурсов, болезни (например, тиреоидит) и нападения хищников.

Ежегодно дикие животные убивают около 159 яков, большинство из которых – молодые телята. Эта потеря не только ставит под угрозу средства к существованию пастухов, но и влечет за собой угрозу ответных нападений хищников, в основном снежных барсов. Эти неуловимые крупные кошки играют решающую роль в поддержании баланса наших горных экосистем, включая водосборные бассейны.

«Как пастухи яков, мы живем нелегкой жизнью: нам приходится переезжать почти каждый год и не спать ночами, охраняя своих яков от медведей, тигров, снежных барсов, диких собак и гималайских волков», — говорит Дамчо Тшеринг, член Ассоциации яков Лайя.

В соответствии с соглашением между главами двух государств об укреплении сотрудничества в сельскохозяйственной сфере, в прошлом году Монголия отправила в Бутан замороженные эмбрионы яков, овец и лошадей.

Тобчу Рагбай, руководитель научно-исследовательской и технической группы Министерства сельского хозяйства и животноводства Бутана, подчеркнул, что эта поддержка в улучшении генетики скота оказалась весьма эффективной, отметив, что в Бутане успешно реализована пересадка эмбрионов монгольского яка.

Делегация Бутана посещает Монголию с 8 по 14 сентября для изучения практики животноводства в стране. Программа поездки включает аймаки Говьсумбэр, Архангай, Орхон и Дархан-Уул, где участники получат практический опыт в области искусственного осеменения и переноса эмбрионов яков, лошадей и овец. Учебная программа организована совместно Департаментом по реализации политики в области животноводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия и сельского хозяйства (ФАО) и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО).

В 2024 году Министерство продовольствия, сельского хозяйства и лёгкой промышленности Монголии и Министерство сельского хозяйства и животноводства Бутана подписали Меморандум о взаимопонимании по техническому сотрудничеству в области развития высокогорного животноводства и пастбищного животноводства. На текущей встрече стороны рассмотрели ход сотрудничества в рамках данного меморандума.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения