Новая система социального страхования SICOS будет пилотирована в 330 сомонах

CentralAsia (MNG) - Руководители отделов социального страхования 21 аймака и девяти районов столицы приняли участие в расширенном заседании Совета директоров Главного управления социального страхования, которое состоялось 8 сентября 2025 года. Об этом сообщило Главное управление социального обеспечения на своей странице в Facebook.

На заседании были рассмотрены отчёт о реализации плана деятельности за первое полугодие, подписанный с Министром по делам семьи, труда и социальной защиты, отчёт по итогам аудита, проведённого Национальным аудиторским управлением Монголии, отчёт об урегулировании претензий управляющих банками Capital Bank и Chinggis Khaan Bank, а также ход работы местных инспекторов по внедрению информационной системы социального страхования SICOS. Совет директоров поручил уделить особое внимание выполнению выводов, официальных требований и рекомендаций аудита, проведённого Национальным аудиторским управлением Монголии, и поручил представить отчёт об их выполнении к 1 октября 2025 года.

Департамент социального страхования принимает оперативные меры по взысканию непогашенных требований к Фонду социального страхования, предъявленных управляющими банками Capital Bank и Chinggis Khaan Bank. На сегодняшний день управляющий Capital Bank взыскал ₮40.2 млрд из ₮104.2 млрд задолженности перед Фондом социального страхования (₮13.8 млрд, ₮26.2 млрд в виде активов), оставив остаток в ₮64.2 млрд. Chinggis Khaan Bank погасил ₮16.2 млрд из ₮103.5 млрд (₮11.1 млрд наличными, ₮5.07 млрд в виде активов), оставив остаток в ₮87.3 млрд.

Для повышения качества и доступности услуг социального страхования в текущем году будет внедрена информационная система SICOS в 330 сомонах. Соответствующие ведомства готовятся к пилотному внедрению системы в этих сумах в октябре 2025 года. Начальник Главного управления социального страхования поручил выявить, решить и оперативно довести до сведения органов власти все возникающие в ходе этого процесса вопросы.

