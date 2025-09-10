Уровень инфляции в Монголии в августе достиг 8.8%

CentralAsia (MNG) - В августе 2025 года цены на потребительские товары и услуги по всей стране выросли на 8.8% в годовом исчислении и на 1.6% в месячном исчислении. Об этом сообщил Нацстатком.

В августе 2025 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года цены на товарные группы выросли на 6,8%, на услуги – на 14.9%, на продукты питания – на 9.8%, а на непродовольственные товары – на 8.4%.

В августе 2025 года в Улан-Баторе наблюдался наибольший рост цен на товарные группы – на 7.2%, на услуги – на 16.1%, на продукты питания – на 11.0% и на непродовольственные товары – на 9.4%.

Уровень инфляции, или цены на потребительские товары и услуги, вырос с 6.2% в августе 2024 года до 8.8% в августе 2025 года, что на 2.6 процентных пункта больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Цены на импортные товары, за исключением бензина и топлива, внесли вклад в общенациональную инфляцию в размере 2.3 процентных пункта (25.8%), в то время как цены на отечественные товары, за исключением мяса и твердого топлива, внесли вклад в размере 5.2 процентных пункта (59.2%).

Уровень инфляции в августе 2025 года по стране составил 8.8%, из которых 2.7 (30.4%) процентных пункта были обусловлены ростом цен на продукты питания, напитки и воду, а 1.9 (21.3%) процентных пункта — ростом цен на жилье, воду, электроэнергию и топливо.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения