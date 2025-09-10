В результате авиаудара Израиля по столице Катара погибли 5 членов ХАМАС, - Reuters

- Казахстан, происшествия
- 9:04, 10 сентября 2025
- Просмотров: 790
|Предыстория: Израиль провел авиаудар по столице Катара
CentralAsia (KZ) - ХАМАС заявил, что в результате авиаудара, который 9 сентября Израиль провел по столице Катара Дохе, были убиты пять его членов, в том числе сын главы ХАМАСа в изгнании и главного переговорщика Халила аль-Хайи. Об этом пишет Reuters.
По данным Al Arabiya, среди погибших числятся глава политбюро ХАМАС Халед Машаль и лидер группировки в Газе Халиль аль-Хайя и движения Захер Джабарин. При этом источник в ХАМАС заявил Al Jazeera, что делегация группировки во главе с аль-Хайя «пережила покушение».
Авиаудар был нацелен на высшее руководство ХАМАС во время переговоров по мирному соглашению между Израилем и ХАМАС. После ударов они были приостановлены. Взрывы слышали в жилом районе Вест-Бей, где находилось политическое представительство ХАМАС.
Израиль официально признал операцию, назвав её «точным ударом», направленным против тех, кто несет ответственность за теракты 7 октября 2023 года, и подчеркнул, что она была спланирована и проведена самостоятельно. Операция получила название «Саммит огня».
Катар осудил действия Израиля, назвав атаку нарушением всех международных законов и норм. В катарском МИДе рассказали, что Израиль ударил по домам, где проживали «несколько членов политического бюро ХАМАС». Также осуждение прозвучало от Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирана, а также множества экспертов, отмечающих, что атака может разрушить роль Катара как посредника в мирных переговорах.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал удары «флагрантным нарушением территориальной целостности Катара» и призвал все стороны сосредоточиться на установлении устойчивого перемирия.