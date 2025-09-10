Макрон назначил министра обороны Лекорню новым премьер-министром Франции

Себастьен Лекорню

CentralAsia (CA) - Президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым главой правительства министра обороны Себастьена Лекорню, сообщает Le Monde.

39-летний Лекорню — единственный министр, непрерывно работавший во французском правительстве с тех пор, как Макрон стал президентом в 2017 году. Лекорню называют доверенным лицом Макрона, сторонником наращивания военной мощи Франции и продолжения поддержки Украины.

Лекорню стал пятым премьер-министром Франции за два года. Он сменил на этой должности Франсуа Байру, который возглавлял кабинет министров лишь девять месяцев. 8 сентября парламент вынес Байру вотум недоверия из-за непопулярных бюджетных реформ.

Байру настаивал на плане «жесткой экономии» и сокращении бюджетного дефицита с 5,4% до 4,6% ВВП в 2026 году. Принятие бюджета на 2026 год станет первым серьезным испытанием и для Лекорню, отмечает Bloomberg.

Нынешний политический кризис во Франции начался спустя год после того, как Эммануэль Макрон распустил парламент и назначил досрочные выборы, стремясь не допустить усиления крайне правой партии «Национальное объединение».

На досрочных выборах «Национальное объединение» получило меньше мест, чем левый «Новый народный фронт» и центристский альянс Макрона. Однако в результате нижняя палата парламента разделилась на три враждующих блока, ни один из которых не имеет большинства.

Себастьен Лекорню родился 11 июня 1986 года в городе Обонн (департамент Валь-д’Уаз) во Франции. Окончил факультет публичного права университета Пантеон-Ассас в Париже.

С 2002 года — активист Союза за народное движение. В 2005 году стал помощником депутата Национального собрания Франции Франка Жилара. С 2008 по 2012 год работал техническим советником в кабинете сначала госсекретаря Франции по европейским делам, а потом министра сельского хозяйства Брюно Ле Мэра.

В 2014 году был избран мэром города Вернон. В 2015–2017 годах — президент Совета департамента Эр во Франции. В 2017 году вступил в партию «Возрождение».

С июня 2017 года — государственный секретарь Министерства комплексных экологических преобразований. В 2018–2020 годах являлся ответственным министром местного самоуправления Франции.

В июле 2020 года был назначен министром заморских территорий Франции, курировал здравоохранение в 12 французских заморских территориях, организовывал консультации по обретению Новой Каледонией суверенитета.

С 20 мая 2022 года — министр обороны Франции.