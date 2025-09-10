экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Германия поставила установки Patriot Украине
CentralAsia (CA) -  Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин передал Украине первые пусковые установки двух зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом он сообщил на заседании Контактной группы по содействию Украине, сообщает Tagesschau.

Писториус также объявил о новой инициативе по «глубинным ударам» и усилении поддержки украинской промышленности в закупке дальнобойных беспилотников. Для этого Берлин заключит контракты с украинскими компаниями на общую сумму €300 млн.

14 июля президент США Дональд Трамп анонсировал новую схему поставок вооружений Украине, по которой европейские страны передадут Киеву комплексы из своих запасов, а Вашингтон предоставит им новые на замену.

Позже Борис Писториус заявил, что Украине необходимо пять комплексов Patriot, и Германия согласилась поставить два из них при условии, что США обеспечат замену.

