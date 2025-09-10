Лидерам Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана вручили премию мира им. Толстого

- Кыргызстан, общество
- 11:07, 10 сентября 2025
CentralAsia (KG) - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев стали лауреатами международной премии мира имени Льва Толстого, передает «РИА Новости».
О присуждении награды объявил на церемонии в Москве глава Большого и Мариинского театров, председатель жюри Валерий Гергиев.
Руководители трех стран удостоены премии за значительный личный вклад в укрепление мира и безопасности в Центральной Азии. Особое внимание при выборе лауреатов было уделено факту подписания ими договора о точке стыка государственных границ и Ходжентской декларации о вечной дружбе.
Фонд премии Толстого учрежден 22 июня 2022 года Российским историческим и военно-историческим обществами, а также Российским фондом мира. Премия присуждается за заслуги в предотвращении войны, строительстве многополярного и ненасильственного мира и активную миротворческую деятельность. Первую такую премию вручили Африканскому союзу в 2024-м.