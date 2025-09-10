Казахстан и Узбекистан осудили удары Израиля по Катару

CentralAsia (UZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осудил военную акцию израильских властей в Дохе, столице Катара, сообщает пресс-служба Акорды.

«Какими бы целями ни были мотивированы эти действия, они недопустимы, поскольку явно попирают суверенные права катарского государства и идут вразрез с принципами международного права», – заявил президент Казахстана.

В МИД Узбекистана также осудили нанесённые Израилем удары по жилому району в Дохе.

Атака рассматривается как «нарушение суверенитета, посягательство на нерушимость границ и безопасность Государства Катар», говорится в заявлении.

«Подобные действия являются неприемлемыми и представляют собой серьёзное пренебрежение Уставом ООН, а также основополагающими нормами и принципами международного права», — подчёркивается в заявлении.

«Узбекистан последовательно выступает против любых форм применения силы в международных отношениях и шагов, усугубляющих и без того сложную ситуацию на Ближнем Востоке», — добавили в МИД.

Израильская армия заявила, что удары, нанесённые утром во вторник, были направлены против высшего руководства ХАМАС. В Катаре нападение назвали «грубым нарушением всех международных законов и норм», представляющим серьёзную угрозу безопасности жителей Катара.