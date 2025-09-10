В воздушное пространство Польши вторглись беспилотники. Премьер заявил, что они российские

CentralAsia (CA) - Во время российского удара по Украине в ночь на 10 сентября в воздушное пространство Польши вторглись беспилотники. Из-за дронов были временно закрыты четыре аэропорта, в том числе оба в Варшаве.

Для ликвидации беспилотников в воздух были подняты самолеты как ВВС Польши, так и других стран НАТО, пишет Gazeta Wyborcza.

Польское оперативное командование назвало беспилотники в воздушном пространстве страны «актом агрессии, создавшим реальную угрозу безопасности наших граждан».

Созвано экстренное заседание правительства.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что дроны, атаковавшие территорию страны сегодня ночью, принадлежат российской стороне. Количество БПЛА, пересекших польскую границу, Туск назвал «огромным». Все из них были сбиты, уточнил глава правительства в социальной сети X.

Туск отметил, что находится в контакте с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и доложил ему о произошедшем.

Reuters со ссылкой на источник сообщает, что НАТО не считает нарушение беспилотниками воздушного пространства Польши нападением на республику.