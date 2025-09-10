В Ташкенте женщина убила свою дочь, которую три года назад сбросила в вольер медведя

CentralAsia (UZ) - В Сергелийском районе Ташкента мать зарезала кухонным ножом свою 7-летнюю дочь. Речь идет о жительнице столицы Зилоле Тулягановой, которая в 2022 году бросила девочку в вольер медведя в зоопарке, передает «Газета.uz» со ссылкой на телеканал Milliy.

В репортаже сообщалось, что 34-летняя ташкентка нанесла ребенку ранения ножом, после чего девочка умерла на месте происшествия.

Представитель махалли (общины), где проживает подозреваемая с детьми, рассказала журналистам, что женщина в августе текущего года прошла курс лечения в психоневрологической больнице. Затем врачи назначили ей амбулаторное лечение. Уточняется, что Туляганова состоит на учете в городском психдиспансере №2.

Члены «махаллинской семерки» вместе с соседями ходили к Зилоле домой, проводили с ней беседу. По их словам, состояние женщины было хорошим, она адекватно отвечала на вопросы.

«Мы этого не ожидали», — сказал житель махалли, комментируя убийство ребенка.

Информацию об инциденте подтвердили в Генеральной прокуратуре Узбекистана. Пресс-секретарь надзорного ведомства Хаёт Шамсутдинов добавил, что подозреваемая задержана. Против нее возбуждено дело по статье 97 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса республики.

В январе 2022 года произошло ЧП в ташкентском зоопарке. Зилола Туляганова на глазах старшего сына подняла дочь над оградой вольера медведя и разжала руки. Девочка упала в ров с пятиметровой высоты. Медведь, наблюдавший за происходящим, спустился в ров, подошел к ребенку, понюхал и отошел. Сотрудники зоопарка заманили животное во внутреннее помещение, девочку извлекли из вольера. У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга и открытую черепно-мозговую травму.

Позже отец Тулягановой рассказал, что стрессы, полученные вследствие многолетнего давления со стороны мужа и свекрови, привели его дочь в психоневрологический диспансер. По его словам, за несколько дней до инцидента в зоопарке у Зилолы состоялся неприятный разговор с мужем, с которым она хотела развестись, но суд отказал.

Против Тулягановой было возбуждено уголовное дело. Комплексная экспертиза судебной психиатрии и психологии установила, что она страдает психическим заболеванием и не способна давать показания в ходе следствия и суда. Ташкентку направили на лечение в психиатрическую больницу.

В апреле того же года суд признал Туляганову виновной в совершении общественно опасного деяния в состоянии невменяемости и направил ​​женщину на принудительное лечение в психиатрическую больницу.