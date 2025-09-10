В Узбекистане планируется повысить пенсионный возраст

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане планируется поэтапное повышение минимального возраста выхода на пенсию. Об этом 10 сентября сообщил исполнительный директор внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве экономики и финансов Муродбек Атаджанов, передаёт Spot.

Согласно проекту, пенсионный возраст для мужчин предлагается повысить с 60 до 63 лет, для женщин — с 55 до 58 лет. Повышение планируется проводить постепенно — по полгода ежегодно.

Атаджанов отметил, что в ряде стран мира минимальный пенсионный возраст превышает 65 лет. По его словам, Узбекистан остаётся одной из немногих стран, где возраст выхода на пенсию не менялся с момента принятия закона «О государственном пенсионном обеспечении граждан» в 1993 году.

«Остался только Узбекистан, в то время как другие страны уже повысили пенсионный возраст», — сказал он.

По словам представителя Пенсионного фонда, продолжительность жизни в стране растёт и, по данным Минздрава, достигает в среднем 75 лет. Если раньше пенсионеры жили после выхода на пенсию в среднем 8−9 лет, то сейчас — 12,5 года у мужчин и 20 лет у женщин.

Он подчеркнул, что решение о повышении пенсионного возраста пока не принято. Планируется запуск специальной платформы для сбора предложений населения, на что отводится один месяц. После анализа поступивших идей проект реформы будет доработан и представлен для обсуждения с участием журналистов и блогеров.

Атаджанов также допустил более мягкий сценарий: повышение пенсионного возраста не на полгода, а на три месяца в год. В этом случае увеличение на один год займёт четыре года, а вся реформа растянется на 12 лет.

Пенсионная реформа

Как пишет Газета.uz, июле прошлого года Агентство стратегических реформ сообщало, что охват пенсионной системой в Узбекистане составляет всего 38% — из-за высокой неформальной занятости. При высоком уровне взносов (12−25%) в сравнении с другими странами выплаты находятся на среднем уровне. Агентство тогда изучило, как сделать пенсионную систему страны адекватной.

В декабре 2024 года в Узбекистане состоялся семинар по пенсионной реформе, в рамках которого началась подготовка концептуального документа. Его планируется представить президенту страны к сентябрю 2025 года (изначально планировалось до 1 марта 2025 года).

В апреле 2023 года Всемирный банк в своём отчёте «Повышение эффективности государственных расходов в человеческий капитал и водохозяйственную инфраструктуру в Узбекистане» предлагал стране поднять пенсионный возраст.

В отчёте отмечалось, что с момента принятия решения до начала его реализации целесообразно дать работникам предпенсионного возраста время на адаптацию, чтобы они могли скорректировать свои жизненные планы.

В Международном валютном фонде также отмечали, что текущая пенсионная система Узбекистана требует реформ. Среди предложений — повышение пенсионного возраста, отмена льготных ставок и переход к автоматической индексации выплат. Проект концепции пенсионной реформы должны представить президенту к сентябрю.