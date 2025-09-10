Ученые зафиксировали в ночь на среду необъяснимую магнитную бурю на Земле

CentralAsia (CA) - Ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН (XRAS) выявили магнитную бурю, которую не удалось заранее спрогнозировать.

«Совершенно непонятная и трудная для объяснения магнитная буря была неожиданно зарегистрирована на Земле <...>. Событие отсутствовало в прогнозах, которые еще накануне были полностью окрашены в зеленые цвета», — говорится в сообщении лаборатории в телеграм-канале.

По словам пресс-службы лаборатории, задним числом «совершенно невозможно понять, что произошло на Земле или около Земли, что могло вызвать такую бурную реакцию магнитного поля».

Основной причиной магнитных бурь являются внешние удары со стороны Солнца — приход облаков плазмы или потоков быстрого солнечного ветра от корональных дыр, пояснили в лаборатории. Однако, по словам ученых, графики солнечного ветра показывают, что к Земле в ночь на 10 сентября ничего не приходило.

Никаких объяснений не дают и другие графики (плотность, температура), поступившие за прошедшие сутки.

«Единственным объяснением произошедшего, выглядящим хоть сколь-либо научно, является формирование так называемой необычно крупной суббури — явления, при котором энергия магнитосферы высвобождается без явных внешних причин», — пояснила пресс-служба.

Событие должно закончиться в течение ближайших 3–6 часов, сообщила пресс-служба после девяти часов утра по московскому времени.

На Земле была зафиксирована слабая магнитная буря уровня G1 7 сентября. Буря началась на фоне повышенной геомагнитной активности из-за действия корональной дыры и прилета небольшого выброса плазмы от слабых вспышек 4 сентября.

За три месяца активность Солнца выросла на 70% и вернулась на уровень начала 2024 года. Ученые предсказали возможный выход Солнца на второй пик активности в текущем или в начале 2026 года.