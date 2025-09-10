Премьер Туск заявил о 19 российских дронах, нарушивших границу Польши

Дональд Туск

CentralAsia (CA) - За ночь было зафиксировано 19 вторжений в воздушное пространство Польши, большая часть которых была совершена с территории Беларуси, заявил премьер-министр Дональд Туск в парламенте, передает «Би-би-си».

По его словам, уничтожение трех дронов подтверждено, вероятно, был сбит еще и четвертый беспилотник.

Ранее Туск на экстренном заседании правительства говорил о «большом числе» российских дронов, не называя их количество.

«Тот факт, что эти дроны, представлявшие угрозу безопасности, были сбиты, меняет политическую ситуацию. Поэтому консультации союзников приняли форму официального запроса на активацию статьи 4 Договора о НАТО», — заявил Туск в парламенте.

Временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш назвал «беспочвенными» и бездоказательными обвинения в адрес России касательно инцидента с проникновением дронов на территорию Польши.

Статья 4 подразумевает, что члены альянса будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность стран НАТО окажутся под угрозой.