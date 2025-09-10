экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Дожди ожидаются на большей части территории Казахстана

CentralAsia (KZ) -  В период с 11-го по 13 сентября на большей части территории Казахстана, кроме южных регионов, ожидаются дожди, сообщили в «Казгидромете».

В начале периода на севере, в начале и середине – на востоке, а также весь период – в центре страны синоптики прогнозируют сильные дожди. На севере и востоке не исключены град и шквал. В самом конце периода дожди придут и в южные области, включая юго-восточные.

«По стране прогнозируется усиление ветра, на северо-западе, севере, востоке, в центре в ночные и утренние часы – туманы. На юге страны прогнозируется пыльная буря», – говорится в сообщении.

Температурный фон составит:

  • на западе – ночью +5...+16, днём +15...+25;
  • на северо-западе ночью +1...+11, днём +8...+20;
  • на севере ночью +1...+7, днём +8...+16;
  • в центре ночью +1...+10, днём +10...+20;
  • на востоке ночью +1...+11, днём +15...+23;
  • на юге ночью +12...+20, днём от +23...+33 до +25...+35;
  • на юго-востоке ночью от +12...+17 (в горных районах +2...+7) до +8...+15 (в горных районах 0...+5), днём +24...+32.
