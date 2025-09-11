экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Минобороны России прокомментировало залет дронов в Польшу
Предыстория: В воздушное пространство Польши вторглись беспилотники. Премьер заявил, что они российские

CentralAsia (CA) -  Минобороны РФ заявило, что в ночь на 10 сентября российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сообщили в российском военном ведомстве.

Ранее власти Польши заявили, что в ходе ночной атаки по Украине несколько российских дронов нарушили воздушное пространство страны — в итоге их сбили силы НАТО. В операции были задействованы польские истребители F-16, нидерландские F-35, итальянские самолеты-разведчики AWACS и самолеты-дозаправщики, совместно эксплуатируемые НАТО. 

В Минобороны РФ информацию о сбитых в Польше дронах прокомментировали так:

«Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 километров. Тем не менее, мы готовы по данной теме провести консультации с министерством обороны Польши».

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что Североатлантический совет провел 10 сентября заседание и обсудил ситуацию по запросу Польши о консультациях в соответствии с 4-й статьей договора альянса. По его словам, союзники выразили солидарность с Польшей и осудили безрассудное поведение России.

