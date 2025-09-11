10 сентября: Это день памяти наших предков, тысячи которых были убиты в результате политических репрессий

В 2022 году в «Национальном парке» была установлена ​​мемориальная доска из молочно-белого гранита в память о монголах, репрессированных за рубежом или в СССР.

Хотя в 2001 году на спецприемнике в Бутово района Коммунарка города Москва в память о монгольских премьер-министрах, государственных деятелях и представителях интеллигенции, вызванных в Москву и приговоренных к смертной казни, по инициативе Монголии на месте их казни была установлена ​​мемориальная доска, фактом является то, что останки репрессированных монгольских граждан не захоронены на родине, а их потомки имеют ограниченные возможности чтить и увековечивать их память. Именно поэтому в 2022 году Государственная комиссия по реабилитации репрессированных лиц, групп и общностей столицы и Хурал уполномоченных граждан столицы установили копию мемориальной доски комплекса в Российской Федерации на территории «Зеленой рощи жертв репрессий» в родной Монголии, в «Национальном парке».

Таким образом мы помним тех граждан, которые в период с 1937 по 1941 год были вызваны в Москву, арестованы, ложно обвинены, осуждены и расстреляны, но не смогли вернуться на родину к своим семьям.

Среди вызванных и казненных в Москве были чингизиды, государственные и общественные деятели, представители национальной интеллигенции и руководители, в том числе премьер-министр Монголии Амар Агданбуу, премьер-министр Гэндэн Пэлжид, спикер Государственной палаты Догсом Дансранбилэг, вице-спикер Государственной палаты Лосол Дарьзав, министр финансов Довчин Санж.

Этот день – день памяти наших предков, тысячи которых были убиты в результате политических репрессий. Мы должны помнить чингизидов, убитых в те годы. Чингизиды были элитой монгольского общества того времени и носителями золотой цепи монгольских государственных традиций и политики. Мы никогда не должны забывать печальную, но правдивую историю о годах репрессий в Монголии, о многих наших гражданах, казненных в Москве по ложным политическим обвинениям, и о многих, кто погиб в заключении.

Эта «Зеленая роща жертв репрессий» имеет большое значение в создании условий для семей, детей и членов семей 249 монголов, репрессированных в Советском Союзе, чтобы почтить память жертв на своей родине.

