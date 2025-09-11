В Японии прошла панихида по пяти бывшим монгольским посланникам Хубилай-хана

751 год со дня монгольского нашествия: храм, который посещали монгольские жители, и трагедия обезглавливания послов монгольской империи Юань

7 сентября в храме Дзёрюдзи, древнем храме периода Камакура (главный священник Исао Хаттори), прошла поминальная служба по бывшим монгольским посланникам Хубилая, казненным в Японии. Об этом сообщило ふじさわびと

751 год назад во время конфликта между Японией и монгольской империей Юань произошла трагедия: пять монгольских посланников были обезглавлены сёгунатом Камакура, не желавшим вступать в контакт с Юань. Монах Нитирэн был опечален этой казнью членов дипломатической миссии, которые даже не были воинами. Пятерых казнённых продолжают поминать в Японии и Монголии.

7 сентября в храме Дзёрюдзи прошла поминальная служба по монгольским послам, казнённым за границей, а также размышления о мире во всём мире. На мероприятии присутствовали и выступили с речами министр окружающей среды Японии Асао Кэйчиро и посол Монголии в Японии Баярсайхан Банзрагч.

Храм Дзёрюдзи (главный священник Хаттори Исао) — древний храм периода Камакура. При входе на территорию храма через ворота Санмон слева вы увидите мемориальную башню, называемую «Гробницей монгольских посланников». Эта мемориальная башня посвящена пяти монгольским посланникам, посетившим Японию в 1275 году, через год после первого монгольского вторжения в Японию (войны Бунэй), и казнённым здесь 7 сентября.

7 сентября (воскресенье), исполняется 750 лет со дня гибели этих пяти посланников. В храме Дзёрюдзи с 11:00 состоилась панихида по пяти бывшим посланникам совместно с сотрудниками посольства Монголии в Японии, а также молитвы о развитии дружбы между Японией и Монголией и о мире во всём мире.

Над могилами пятерых посланников установлены пять каменных пагод. На них повязывают ленты синей ткани – этот цвет в Монголии выражает почтение. Говорят, что Хакухо, в прошлом – йокодзуна родом из Монголии, попросил об этом представителей храма, чтобы засвидетельствовать признание героизма казнённых.

Хаттори Исао, который в прошлом году стал 27-м настоятелем храма, говорит, что он не слышал о каком-то давлении со стороны государственной власти, но с ростом милитаризма всё чаще появлялись вопросы, зачем проводить поминальные службы по бывшим врагам, и проводить открытые службы, вероятно, было сложно.

По его словам, эти пятеро посланников были просто дипломатами. Они оказались в центре конфликта между двумя странами, хотя на самом деле никакой вины на них не было. Он рад, что в последние годы деятельность храма привлекает внимание даже не слишком хорошо знакомых с историей людей из Монголии. Как говорит Хаттори, он гордится тем, что благодаря поминовению погибших в этом храме он стал местом, где люди могут оплакивать посланников, преодолевая национальные границы.

