Монгольскому певцу присвоено рыцарское звание «во имя оперного искусства»

Триумф монгольского тенора в Польше: безусловный победитель конкурса

25-й юбилейный конкурс теноров в Щецине завершился.

Безусловным победителем стал монгол Дагвадорж Даваасурэн, выступавший под седьмым номером. За ним следует поляк Себастьян Мах. Третье место занял испанский певец Андрес Санчес Хоглар. Как обычно, победителей определили зрители, вручив розы своим фаворитам.

Во втором туре конкурса приняли участие лучшие теноры из Монголии, Польши, Испании, Китая, Беларуси и Южной Кореи.

Монгольский тенор Дагвадорж Даваасурэн также был удостоен оркестровой премии «Opera na Zamku» и специальной премии имени организатора конкурса. Он также был посвящён в рыцари «во имя оперного искусства» и получил почётный титул Kawaler de Crescendo.

