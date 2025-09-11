Принято решение сократить таможенную бюрократию Монголии на 50%

Была создана рабочая группа «Увеличение экспорта и поддержка торговли» во главе с первым заместителем премьер-министра Учралом Ням-Осором.

По решению рабочей группы Управление государственного надзора начало 14-дневную проверку Главного таможенного управления, которая началась 24 июля.

В ходе проверки было выявлено 141 проблема и 136 рисков в работе таможни, и сделан вывод о том, что 82% из них обусловлены внутренними организационными факторами и могут быть устранены собственными силами ведомства.

На основании этих выводов первый вице-премьер Учрал поручил Таможенному управлению сократить процедурные этапы, пересмотреть общие правила и внедрить необходимые изменения.

В результате был пересмотрен «Общий порядок таможенного досмотра товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу». В общей сложности собрано и обобщено 362 предложения от 18 000 граждан и предприятий, 11 государственных и негосударственных организаций, а также таможенных органов. Они были учтены в пересмотренном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Обновленное положение теперь определяет конкретные сроки для каждого этапа таможенной проверки. Действовавшие в 2019 году 13 глав и 198 положений были сокращены до 6 глав и 105 статей. Например, транспортные средства, въезжающие в таможенную зону, должны быть досмотрены в течение одного часа, а запросы на выезд также должны быть обработаны в течение того же времени. Теперь участники торговли могут подавать таможенные декларации в электронном виде за 72 часа до прибытия, что экономит время. Новая цифровая система также позволит физическим и юридическим лицам отслеживать статус и местонахождение своих грузов во время таможенного досмотра.

Ранее таможенный досмотр товаров и транспортных средств, въезжающих в страну автомобильным транспортом, включал 85 отдельных этапов, при этом 55 действий зависели от решений, принимаемых старшими таможенными инспекторами. Эти процедуры теперь цифровизированы. Перенося контроль в электронные системы и устраняя ненужные требования, новая процедура сокращает бюрократические препоны и сводит к минимуму произвольное принятие решений отдельными сотрудниками. Чиновники подчеркнули, что эта реформа не только снижает нагрузку на граждан, но и устраняет задержки, вызванные субъективным принятием решений сотрудниками таможни.

1 сентября были официально обновлены Правила таможенного контроля. Министерство юстиции и внутренних дел зарегистрировало их в Государственном реестре административных нормативных актов и приступило к реализации.

Основные изменения в обновленной таможенной процедуре включают в себя:

✅️13 глав и 198 положений, действовавших в 2019 году, сокращены до 6 глав и 105 статей.

✅️Стоимость таможенного оформления снижена на 40%.

✅️Таможенные декларации теперь должны подаваться в электронном виде через систему CAIS www.gaali.mn.

✅️Инспекторы назначаются автоматически через систему CAIS.

✅️Вся документация должна подаваться в электронном виде.

✅️Требование о прикреплении рентгеновских снимков в формате PDF к импортным декларациям отменено; теперь изображения загружаются непосредственно в систему.

✅️Физическая подача сопроводительных документов и документов, требуемых в соответствии со статьей 35.5 Таможенного закона, отменена в пользу электронной подачи.

✅️Товары и транспортные средства, ввозимые в страну автомобильным транспортом, теперь взвешиваются при въезде в таможенную зону, и данные автоматически заносятся в систему CAIS.

✅️Товары и транспортные средства перемещаются между таможенными постами в течение трёх часов с помощью цифрового манифеста.

✅️Возможность ручного изменения статуса проверки товаров и транспортных средств на основе оценки рисков была удалена; все планы проверки теперь определяются исключительно программой оценки рисков.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

