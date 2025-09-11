Экс-президент ФИДЕ создаст шахматную школу в Монголии

Бывший президент ФИДЕ (Международной шахматной федерации) и первый президент Республики Калмыкия Кирсан Николаевич Илюмжинов находится с личным визитом в нашей стране.

Во время встречи с министром культуры, спорта, туризма и молодежи г-жой Ундрам Чинбат он выразил желание основать в Монголии шахматную школу, названную его именем, и сотрудничать в будущем.

«Одна из возможностей для развития шахмат в Монголии — создание специализированной шахматной школы», — сказал он. Кирсан Николаевич Илюмжинов, занимавший пост президента Международной шахматной федерации, поделился своим опытом и подчеркнул, что если в Монголии будет создана шахматная школа, число спортсменов, добившихся высоких международных успехов, значительно возрастёт.

Илюмжинов также объявил, что в октябре этого года в Улан-Баторе пройдёт чемпионат Азии среди школьников по шахматам. Министр Ундрам подтвердила, что Министерство спорта и молодёжной политики окажет поддержку турниру.

«Встреча с министром спорта, культуры, молодёжи и туризма Монголии, депутатом Великого государственного хурала Монголии госпожой Ундрам Чинбат. В беседе с госпожой Ундрам мы обсудили различные вопросы сотрудничества в области спорта, туризма и культуры. В частности, особое внимание было уделено организации шахматных проектов разного уровня в Монголии. На память о встрече мне был вручен роскошный подарок от министра и депутата парламента Монголии – книга-альбом о монгольской письменности. Искренне благодарю вас!» – написал он в своём Instagram.

