Рособрнадзор: 87% детей мигрантов не зачислили в российские школы

CentralAsia (CA) - Рособрнадзор сообщил, что 87% детей мигрантов не смогут быть зачислены в российские школы.

В ведомстве пояснили, что за апрель-август документы в школы были поданы на 23,6 тыс. детей, имеющих иностранное гражданство. Однако только 8,2 тыс. из них были отправлены на тестирование, у остальных возникли проблемы с пакетами документов.

Тестирование прошли 5,9 тыс. детей, успешно справились 2,9 тыс. из них (50% или 12,6% от общего числа детей, на которых подали документы для поступления в школу).

Для зачисления ребенка в российскую школу родители обязаны подготовить копии документов, подтверждающих родство с ним, а также законность пребывания в России как самого ребенка, так и его родителей или представителей. Кроме того, необходимо медицинское заключение об отсутствии у ребенка инфекционных заболеваний. Все документы должны быть представлены на русском языке или с заверенным переводом на русской. В случае предоставления неполного комплекта документов образовательная организация возвращает заявление о приеме в школу без рассмотрения, сообщил Рособрнадзор.

Закон об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка вступил в силу 1 апреля 2025 года. Оценка за тест выставляется по пятибалльной шкале. Для успешного его прохождения ребенку необходимо получить оценку «удовлетворительно» (тройку).