экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Рособрнадзор: 87% детей мигрантов не зачислили в российские школы
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Рособрнадзор сообщил, что 87% детей мигрантов не смогут быть зачислены в российские школы.

В ведомстве пояснили, что за апрель-август документы в школы были поданы на 23,6 тыс. детей, имеющих иностранное гражданство. Однако только 8,2 тыс. из них были отправлены на тестирование, у остальных возникли проблемы с пакетами документов.

Тестирование прошли 5,9 тыс. детей, успешно справились 2,9 тыс. из них (50% или 12,6% от общего числа детей, на которых подали документы для поступления в школу).

Для зачисления ребенка в российскую школу родители обязаны подготовить копии документов, подтверждающих родство с ним, а также законность пребывания в России как самого ребенка, так и его родителей или представителей. Кроме того, необходимо медицинское заключение об отсутствии у ребенка инфекционных заболеваний. Все документы должны быть представлены на русском языке или с заверенным переводом на русской. В случае предоставления неполного комплекта документов образовательная организация возвращает заявление о приеме в школу без рассмотрения, сообщил Рособрнадзор.

Закон об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка вступил в силу 1 апреля 2025 года. Оценка за тест выставляется по пятибалльной шкале. Для успешного его прохождения ребенку необходимо получить оценку «удовлетворительно» (тройку).

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com