Представители монгольского бизнеса встретились с южнокорейскими предпринимателями

CentralAsia (MNG) - Производители строительного и пищевого оборудования из Республики Корея посещают Монголию. Об этом сообщила Национальная торгово-промышленная палата

Компании, занимающиеся производством высокопроизводительных бетононасосов, оборудования для газоснабжения, арматуры, монтажного инструмента и сельскохозяйственной техники, встретились с монгольскими производителями. В ходе мероприятия заместитель генерального директора Национальной торгово-промышленной палаты Монголии Магнайбаатар Цэндсурэн рассказал о внешнеторговом сотрудничестве и общем деловом климате между двумя странами, выразив признательность за постоянные встречи, направленные на развитие долгосрочного партнерства.

подписан МоВ между компаниями KW Concrete Pump из Кореи и Pump Service из Монголии

В ходе деловой встречи была проведена B2B-встреча для обсуждения проблем, с которыми сталкиваются владельцы бизнеса, и возможностей будущего сотрудничества, а также был подписан меморандум о взаимопонимании между компаниями KW Concrete Pump из Кореи и Pump Service из Монголии.

В 2024 году Монголия экспортировала в Республику Корея товары на сумму $52.6 млн, включая молибденовый концентрат, а также трикотажные рубашки, свитера и жилеты. Импорт из Республики Корея составил $482.3 млн и состоял в основном из грузовых автомобилей, табачных изделий и нефтепродуктов.

Во встрече приняли участие 35 предпринимателей из 7 компаний с корейской стороны и более 30 предпринимателей из строительной и пищевой отраслей с монгольской стороны.

