Токаев в ноябре посетит Россию с первым госвизитом
CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Россию с государственным визитом. Посол Казахстана в Москве Даурен Абаев рассказал, что Токаев приедет в ноябре.

«В ноябре состоится первый государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в Россию. Это высшая форма международного двустороннего мероприятия. Мы придаем ему огромное значение»,— сказал Абаев во время заседания в посольстве (цитата по «РИА Новости»).

В апреле о планах Касым-Жомарта Токаева приехать с госвизитом в Россию рассказал глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу. На встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым он сообщил, что поездка может состояться осенью. 9 сентября этот вопрос также обсудили на встрече российского посла в Астане Алексея Бородавкина с замминистра иностранных дел Казахстана Ермухамбетом Конуспаевым.

