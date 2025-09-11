экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Монголия и Узбекистан провели встречу для совместного устранения препятствий в транспортной логистике

CentralAsia (MNG) -  Более 20 представителей внешнеторговых, мясных, шерстяных и кашемировых, швейных компаний из Узбекистана приняли участие в монголо-узбекской бизнес-встрече, состоявшейся в «Узбекском торговом центре» в Улан-Баторе, для знакомства и обмена идеями с потенциальными партнерами. Об этом сообщила Национальная торгово-промышленная палата 

Открытие «Узбекского 🇺🇿торгового центра» в Улан-Баторе не только создало новую возможность для поддержки прямых деловых связей, но и показало, что в настоящее время в Монголии работают 24 компании с узбекскими инвестициями, и ожидается, что в будущем это число увеличится, отметили участники встречи.

В завершение встречи бизнесмены обменялись мнениями по вопросам реализации совместных проектов, обеспечения продовольственной безопасности и, прежде всего, совместного решения существующих транспортных и логистических проблем.

В последние годы Узбекистан проводит политику улучшения инвестиционного и делового климата, в результате чего экономика страны выросла примерно вдвое: валовой внутренний продукт увеличился в 1.5 раза, число предприятий удвоилось, а производство увеличилось на 40 процентов.

Общий товарооборот между двумя странами в прошлом году достиг $10.6 млн, из которых экспорт из Монголии составил $5.9 млн, а импорт – $4.7.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com