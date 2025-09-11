Монголия и Узбекистан провели встречу для совместного устранения препятствий в транспортной логистике

CentralAsia (MNG) - Более 20 представителей внешнеторговых, мясных, шерстяных и кашемировых, швейных компаний из Узбекистана приняли участие в монголо-узбекской бизнес-встрече, состоявшейся в «Узбекском торговом центре» в Улан-Баторе, для знакомства и обмена идеями с потенциальными партнерами. Об этом сообщила Национальная торгово-промышленная палата

Открытие «Узбекского 🇺🇿торгового центра» в Улан-Баторе не только создало новую возможность для поддержки прямых деловых связей, но и показало, что в настоящее время в Монголии работают 24 компании с узбекскими инвестициями, и ожидается, что в будущем это число увеличится, отметили участники встречи.

В завершение встречи бизнесмены обменялись мнениями по вопросам реализации совместных проектов, обеспечения продовольственной безопасности и, прежде всего, совместного решения существующих транспортных и логистических проблем.

В последние годы Узбекистан проводит политику улучшения инвестиционного и делового климата, в результате чего экономика страны выросла примерно вдвое: валовой внутренний продукт увеличился в 1.5 раза, число предприятий удвоилось, а производство увеличилось на 40 процентов.

Общий товарооборот между двумя странами в прошлом году достиг $10.6 млн, из которых экспорт из Монголии составил $5.9 млн, а импорт – $4.7.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения