Азиатские женщины-парламентарии соберутся в Монголии для обсуждения политики устойчивого будущего

Азиатский форум женщин-парламентариев-2025 (AWPC) проведет свою ежегодную встречу в Улан-Баторе (Монголия), объединив женщин-парламентариев и лидеров со всего региона для диалога, сотрудничества и обмена политическими идеями.

При поддержке Фонда Конрада Аденауэра сеть из 40 азиатских женщин-парламентариев ежегодно встречается с 2011 года для продвижения, укрепления и развития женского политического лидерства в своих странах посредством обсуждения политических вопросов и программ по наращиванию потенциала.

Великий Государственный Хурал Монголии в сотрудничестве с Фондом Конрада Аденауэра (Германия) организует Конференцию Азиатской группы женщин-парламентариев 2025 года в Улан-Баторе 15–16 сентября 2025 года.

Несмотря на то, что гендерного равенства в парламентском представительстве пока достичь не удалось, женщины все же вносят значительный вклад в политическую ситуацию в странах региона.

ЖАРГАЛАН Батбаяр, член Великого Государственного Хурала и президент Демократического союза женщин, является членом группы и инициатором организации данной конференции в своей стране.

«Азиатский форум женщин-парламентариев-2025» будет организован под девизом «Достижение гендерного равенства посредством расширения экономических прав и возможностей: политика для устойчивого будущего».

На форуме будут обсуждаться такие вопросы, как участие женщин на рынке труда, фискальная политика, искусственный интеллект и цифровая финансовая доступность, ценность работы по уходу, предпринимательство, доступ к финансированию, а также роль и участие парламента.

В форуме примут участие женщины-законодатели из 13 азиатских стран.

Многие женские парламентские структуры играли ключевую роль в движении за включение положений о гендерных квотах в избирательное законодательство, в лоббировании поправок к положениям о гендерных квотах, и/или в контроле над исполнением таких положений.

Что касается потенциальных благоприятствующих факторов, исследование признает и подчеркивает важную роль, которую играют женские движения. Женские движения и женские организации часто облегчают создание парламентских органов для женщин, предоставляя женщинам-депутатам знания и непосредственный опыт в решении гендерных вопросов и помогая им наладить связь с избирателями. Иными словами, женские движения часто представляют собой «коллективную память» о прошлых достижениях, существующих реалиях и уроках, полученных в борьбе за права женщин и гендерное равенство.

