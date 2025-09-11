Польша на три месяца ограничила полеты на границе с Беларусью и Украиной после атаки дронов

CentralAsia (CA) - Власти Польши ограничили полеты на востоке страны на границе с Беларусью и Украиной, начиная с 10 сентября. Ограничения будут действовать до 9 декабря 2025 года, сообщило Польское агентство аэронавигационного обслуживания.

В зоне, где ввели ограничения, круглосуточно запрещены полеты гражданских беспилотников. По ночам в этой зоне могут летать только военные самолеты, а днем — воздушные суда, уведомившие о полете власти Польши.

Кроме того, в зоне могут летать воздушные суда, которые оказывают экстренную помощь, в том числе во время стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

Ограничения на полеты ввели по требованию оперативного командования вооруженных сил Польши «в целях обеспечения государственной безопасности», сообщили в агентстве аэронавигационного обслуживания.

Польша ввела ограничения после того, как около 20 российских беспилотников залетели на территорию страны в ночь на 10 сентября. Чтобы отразить угрозу, в воздух подняли истребители Польши и Нидерландов. Часть дронов сбили, часть упала на польской территории. После случившегося официальная Варшава попросила союзников по НАТО предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны и технологии борьбы с беспилотниками.

Польша собирается полностью закрыть границу с Беларусью в ночь на 12 сентября из-за российско-белорусских военных учений «Запад-2025», которые пройдут с 12 по 16 сентября на территории Беларуси.