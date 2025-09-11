МИД Таджикистана осудил удары Израиля по Дохе

CentralAsia (TJ) - Таджикистан расценивает ракетные удары по городу Доха, нанесенные 9 сентября, как акт агрессии против территориальной целостности государства Катар и решительно осуждает их, говорится в заявлении, опубликованном 10 сентября на сайте Министерства иностранных дел республики.

«Эти действия являются явным нарушением норм международного права и основополагающих положений Устава ООН, что усиливает напряжённость и без того сложной ситуации в регионе Ближнего Востока», - подчеркивают во внешнеполитическом ведомстве РТ.

Отмечается, что Республика Таджикистан неизменно выступает за использование дипломатических каналов и переговоров в качестве эффективных инструментов для мирного урегулирования споров и конфликтов.

Днем 9 сентября в столице Катара Дохе произошли несколько взрывов. Армия обороны Израиля заявила о «точечном ударе, направленном против высшего руководства террористической группировки ХАМАС». Точной информации о погибших пока нет — по данным телеканала «Аль-Арабия», в результате удара погиб один из лидеров ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя и еще трое его соратников. Reuters утверждал, что представители ХАМАС, оказавшиеся на месте удара, выжили. Эта атака стала первым ударом Израиля по территории Катара в истории. Нетаниягу заявил, что Израиль инициировал эту операцию, самостоятельно провел ее и полностью берет на себя ответственность.

