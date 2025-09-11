ООН приостановила выдачу пособий в ряде провинций Афганистана из-за запрета на работу женщин

// @Shamshadnetwork/X

CentralAsia (CA) - Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) временно закрыло центры по выдаче денежной помощи возвращающимся в Афганистан беженцам в четырех провинциях страны — из-за запрета на работу женщин, введенного талибами. Об этом сообщает Amu TV.

С 9 сентября прекратили работу пункты по распределению гуманитарных выплат в Нангархаре, Кандагаре, Кабуле и Герате. По сведениям источника издания, решение принято в ответ на введенные властями ограничения, которые «не позволяют УВКБ ООН оказывать помощь безопасным, уважительным и справедливым образом не только женщинам и девочкам, но и всем репатриантам».

Вернувшиеся из Пакистана и Ирана женщины могут воспользоваться гуманитарными услугами только при взаимодействии с сотрудницами агентства, что важно для соблюдения культурных норм, пояснили в УВКБ.

В организации заявили, что ведут переговоры с представителями «Талибана»*, но пока не могут назвать сроки возобновления работы центров. При этом подчеркивается, что другие направления деятельности УВКБ ООН продолжают функционировать.

По оценке ООН, в 2025 году в гуманитарной помощи нуждаются 23,7 млн афганцев — более половины населения страны. За последние месяцы Пакистан и Иран депортировали сотни тысяч афганских мигрантов, что усугубило ситуацию для уязвимых групп населения. В УВКБ также отметили, что денежные пособия считаются одной из наиболее эффективных форм поддержки в Афганистане, и их нелегко заменить.

Талибы стали запрещать женщинам заходить в офисы ООН в Кабуле с 7 сентября, охранники не пропускали сотрудниц и посетительниц, а находившихся внутри женщин просили покинуть помещения. Запрет введен министерством поощрения добродетели и предотвращения порока по распоряжению верховного лидера «Талибана». Ранее, с возвращением движения к власти в 2021 году, женщинам уже запрещали посещать офисы ООН во многих афганских провинциях. В апреле 2023 года всех женщин-сотрудниц ООН обязали прекратить работу. Тогда организация предупреждала, что без участия женщин не сможет предоставлять гуманитарную помощь.