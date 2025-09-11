Минздрав Туркменистана обязал врачей и других медработников собирать хлопок

CentralAsia (TM) - Министерство здравоохранения Туркменистана разослало региональным управлениям указания о привлечении врачей и других медицинских работников к хлопкоуборочной кампании. Тем, кто не желает ехать на плантации, традиционно предлагают оплатить из своего кармана труд наемных сборщиков, сообщает издание «Хроника Туркменистана».

По данным журналистов, «бумаги» из Минздрава поступили в регионы страны 8 сентября, хотя о начале страды президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов объявил позже, дав распоряжение с 10 числа приступить к сбору урожая.

В управлении здравоохранения Лебапского велаята (области) уточнили, что для врачей, медсестер, санитарок, технического персонала региональных больниц и поликлиник установлена норма по хлопку. Бюджетникам необходимо собирать 45 килограммов «белого золота» в день.

Сотрудники нескольких медицинских учреждений Туркменабада пожаловались на то, что их заставляют ехать на хлопок даже после ночного дежурства. При этом существует альтернатива — нанять вместо себя другого человека, выплачивая ему 50 манатов ($14 по госкурсу и $2,5 по курсу черного рынка) в сутки.

Врач инфекционной больницы рассказал, что ежегодно в страду на оплату услуг наемных хлопкоробов у медиков уходит до 2/3 зарплаты, поскольку не каждый специалист может в выходные или после дежурства ехать на поля.

Как уточняет издание, вместо докторов и других работников, отправившихся на сбор хлопка, в больницах и поликлиниках трудятся в основном люди предпенсионного возраста или пенсионеры.

В этом году не только Минздрав «сработал на опережение». Главы регионов республики, также, не дожидаясь официального заявления президента, дали старт хлопкоуборочной кампании еще в середине августа. Такие действия продиктованы стремлением угодить высшему руководству страны и отчитаться о сдаче урожая к 27 сентября, когда Туркменистан отмечает День независимости.

Впрочем, известно, что уже с начала августа чиновники начали собирать с бюджетников деньги для найма сборщиков хлопка. В частности, подобные жалобы поступали от учителей, врачей и работников государственных предприятий Лебапского и Марыйского велаятов.