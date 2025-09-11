В Санкт-Петербурге провели более 60 обысков по делу о легализации мигрантов

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - В Санкт-Петербурге сотрудники полиции совместно с сотрудниками пограничной службы ликвидировали крупную сеть по организации нелегальной миграции. В ходе операции с 60 обысками задержали десять человек, среди которых — руководство консалтинговой компании. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

«В следственные органы были доставлены несколько десятков человек для проведения процессуальных действий. Десять фигурантов, в том числе руководители крупной консалтинговой компании, допрошены в качестве подозреваемых и задержаны. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение», — говорится в сообщении.

Согласно данным ГУ МВД, с 2020 года фигуранты обеспечивали рабочей силой строительные, клининговые и курьерские компании через подконтрольные фирмы-однодневки. Эти организации, управляемые номинальными директорами, не вели реальной деятельности и создавались исключительно для фиктивного трудоустройства мигрантов.

Для обхода миграционного законодательства участники схемы оформляли иностранцам заведомо фиктивные трудовые договоры. Эти документы, не имевшие юридической силы, использовались для незаконного продления патентов и сроков пребывания мигрантов в России.