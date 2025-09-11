Токаев: Вопрос установления парламентской республики на повестке не стоит

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с участниками Международного форума конституционного правосудия «Мир и будущее через право» прокомментировал предложенную им реформу парламентаризма, сообщает Акорда.

«Я буду предельно откровенен: суть реформы состоит в дальнейшем укреплении институциональной базы нашей политической системы. Вопрос установления парламентской республики на повестке не стоит. Наша определяющая модель «Сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство» по-прежнему сохраняется. Предложение провести национальный референдум вновь демонстрирует постоянство этого принципа. Мы должны принимать только консолидированные решения в вопросах, касающихся будущего страны. Поэтому я всегда предварительно анонсирую предстоящие политические планы. Это касалось и реформ предыдущих лет, и референдума по вопросу строительства АЭС», - подчеркнул президент.

Токаев проинформировал участников и о других масштабных политических, экономических и конституционных реформах в Казахстане. Как подчеркнул президент, поправки в Основной закон укрепили роль представительной ветви власти и правозащитных институтов, одновременно повысив подотчетность исполнительной власти. Воссозданный Конституционный суд значительно расширил доступ к правосудию.

Президент венецианской комиссии Клэр Бази Малори отметила, что Казахстан в качестве важного партнера Совета Европы принимает активное участие в различных конвенциях и проводит эффективные институциональные реформы по усилению верховенства закона.

В завершение глава государства отметил, что Казахстан рассчитывает на продолжение сотрудничества между органами конституционного надзора и пожелал успехов предстоящему форуму.

Ранее, в ходе обращения с посланием народу Казахстана Токаев предложил создать однопалатный парламент, депутатов в который будут избирать только по партийным спискам.

