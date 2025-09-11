В Анкаре произошло землетрясение магнитудой 4,1

CentralAsia (CA) - В провинции Анкара, где расположена одноименная столица Турции, произошло землетрясение магнитудой 4,1, сообщили в Управлении по борьбе со стихийными бедствиями Турции (AFAD). Согласно данным ведомства, очаг землетрясения находился на глубине примерно 11 км в районе Калечик, что в 60 км от турецкой столицы.

Корреспондент «РИА Новости» передает, что толчки ощущались и в самой турецкой столице. В районе Чанкая, где расположены многие правительственные учреждения, люди в панике выбегали на улицы из кафе и магазинов. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

За два дня до этого ощутимые подземные толчки были зафиксированы в провинции Балыкесир на западе Турции, пишет Anadolu. AFAD оценило их магнитуду на 4,9. О пострадавших и разрушениях тогда также не сообщили.