экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Анкаре произошло землетрясение магнитудой 4,1

CentralAsia (CA) -  В провинции Анкара, где расположена одноименная столица Турции, произошло землетрясение магнитудой 4,1, сообщили в Управлении по борьбе со стихийными бедствиями Турции (AFAD). Согласно данным ведомства, очаг землетрясения находился на глубине примерно 11 км в районе Калечик, что в 60 км от турецкой столицы.

Корреспондент «РИА Новости» передает, что толчки ощущались и в самой турецкой столице. В районе Чанкая, где расположены многие правительственные учреждения, люди в панике выбегали на улицы из кафе и магазинов. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

За два дня до этого ощутимые подземные толчки были зафиксированы в провинции Балыкесир на западе Турции, пишет Anadolu. AFAD оценило их магнитуду на 4,9. О пострадавших и разрушениях тогда также не сообщили.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com