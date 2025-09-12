Министр МИД Монголии приняла участие в монголо-японской выставке с собственной каллиграфией. Фото

Посольство Японии в Монголии и Японское общество этики «般社団法人 日本躾の会 - Нихон Сицукэ-но-Кай» совместно открыли выставку каллиграфии «Монголо-японская этика и дисциплина», которая открывается в Национальном музее «Чингисхан».

На выставке представлены работы видных политиков, общественных деятелей и художников-каллиграфов двух стран.

На церемонии открытия Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Японии Баярсайхан Банзрагч заявил, что в соответствии с Указом Президента и Законом о монгольском языке органы государственной власти и местного самоуправления обязаны с 1 января 2025 года вести официальное делопроизводство как на кириллице, так и на традиционной монгольской письменности.

Он отметил, что правительство одобрило и реализует «Национальную программу по монгольской письменности III». Он сказал, что выставка имеет особое значение, поскольку она проводится вскоре после государственного визита в Монголию Их Величеств Императора и Императрицы Японии.

По словам посла Баярсайхана, мероприятие способствует укреплению «ориентированного на человека» Особого стратегического партнерства во имя мира и процветания между Монголией и Японией путем углубления взаимного доверия и расширения культурных связей.

Министр МИД Монголии Батцэцэг Батмөнх приняла участие в выставке со своей каллиграфией, «Хатан ухаан ( буквально с монгольского Гибкий ум) или Упругость: символом мягкой силы».

Японское общество этики «般社団法人 日本躾の会 - Нихон Сицукэ-но-Кай», организующее выставки каллиграфии по всей Азии с 2005 года, в том числе в Пекине с участием местных художников, стремится продвигать ценности «сицукэ», или строгого этикета, посредством художественного и культурного обмена. В Монголии первая совместная выставка прошла в 2017 году, а нынешняя выставка — вторая, и сейчас она представлена ​​в зале «Серебряное дерево» Национального музея Чингисхана.

Выставка пройдет с 10 по 20 сентября 2025 года

