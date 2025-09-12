Монголия запускает глобальную туристическую кампанию с Edelman. Видео

Новый национальный брендовый фильм Монголии «Go Mongolia» был представлен международной аудитории и уже транслируется на мировых новостных ресурсах и цифровых платформах. Этот 2,5-минутный фильм, созданный компанией Edelman, призван повысить узнаваемость Монголии в мире, одновременно укрепляя чувство национальной гордости и демонстрируя величественные пейзажи, богатое культурное наследие и динамичный экономический потенциал страны. Он позиционирует Монголию как привлекательное направление для туризма, торговли и культурного обмена.

Фильм отражает стратегический подход к объединению туристического, торгового и культурного секторов Монголии в единое повествование. «Задача заключалась в том, чтобы передать энергию и динамизм молодой нации, вновь выходящей на мировую арену, и одновременно пробудить чувство внутренней гордости», — сказал Тим Грин, креативный директор Edelman в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Чтобы максимально достоверно передать дух нации, создание фильма потребовало активного сотрудничества с Министерством культуры, торговли и туризма Монголии, государственными ведомствами и местными творческими сообществами. От аниматоров и блогеров до руководителей предприятий и культурных учреждений, таких как Национальный театр, монгольские голоса сформировали нарратив кампании. Дизайнеры национальной олимпийской формы Michel and Amazonka предоставили весь костюм для фильма, обеспечив культурную аутентичность с современным оттенком.

«Для нас было важно донести концепцию до народа Монголии и позволить им наполнить ее смыслом», — сказал Грин. «Мы вышли на разные площадки — от показов мод в Париже до международных партнерств, таких как спонсорство Монголии футбольного клуба «Фулхэм», — показав, как «Go» работает на мировой арене и отражает то, кем является народ Монголии».

Агентство: Edelman

Креативный директор, Азиатско-Тихоокеанский регион: Тим Грин

Дизайнер: Мэтт Андраде

Продюсеры агентства: Джет Хенг / Алисия Хо

Руководитель отдела по работе с клиентами: Делисия Тан

Связи с общественностью и правительством: Мелисса Люн / Райан Лим

Стратегия: Хью Гилдон / Питер Пиппен

Производственная компания: Mr+ Positive Tokyo/Singapore

Режиссёр: Патрик Филети

Музыка и звук: ikigai

Фильм является частью более широкой стратегической кампании — долгосрочной инициативы по формированию национального бренда, запущенной в 2023 году. Edelman руководил творческим направлением, написанием сценария и производством, тесно сотрудничая с министерствами Монголии, чтобы фильм отражал как внешние амбиции, так и внутренний дух.

«Это ещё один пример того, как Edelman воплощает в жизнь комплексное мышление на стыке культуры, коммерции и творчества», — добавил Грин. «Это работа, которая внушает доверие к уникальной стране, расположенной на интересном перекрёстке в самом сердце Азии».

С момента запуска бренда Go Mongolia компания Edelman значительно повысила свою узнаваемость в мире. Монголия поднялась на четырнадцать позиций в индексе «Мягкой силы» Brand Finance Global, зафиксировала самые высокие доходы от туризма и была названа лучшим направлением в путеводителе Lonely Planet Best in Travel 2024. Кампания также способствовала развитию культурной дипломатии — от партнерства Монголии с футбольным клубом «Фулхэм» до ее участия в Парижской Олимпиаде, — а также укреплению иностранных инвестиций и международных связей посредством таких важных событий, как открытие первого прямого рейса авиакомпании United Airlines из Соединенных Штатов.

Выход фильма, рекламирующего национальный бренд, открывает новую главу в долгосрочной стратегии «мягкой силы» Монголии. Сочетая кинематографическое мастерство со стратегическим повествованием, Edelman помог стране сформировать единую национальную идентичность, которая чтит её традиции, позиционируя её как амбициозного и глобально заинтересованного партнёра в будущем.

Татар С.Майдар

