Министр Батцэцэг встретилась с Наоко Ито для развития монголо-японских культурных связей

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх приняла президента Японской ассоциации дисциплин Наоко Ито во время ее визита в Монголию 10 сентября 2025 года. Об этом сообщили в МИД Монголии.

Министр Батцэцэг подчеркнула, что Монголия и Япония, связанные общими ценностями, подняли двусторонние отношения до уровня особого стратегического партнерства во имя мира и процветания, основанного на «сотрудничестве, ориентированном на человека». Этот прогресс является результатом постоянных усилий поколений лидеров, деятелей культуры и граждан обеих стран, подтверждая приверженность Монголии углублению сотрудничества во всех сферах.

Министр выразила признательность г-же Ито за её значительный вклад в укрепление культурных и художественных обменов, а также в развитие кадровых ресурсов в сфере здравоохранения и медицины. Министр также поздравила с открытием в Улан-Баторе совместной выставки каллиграфии «Монголо-японская этика и дисциплина», организованной под её руководством.

Г-жа Ито выразила намерение и впредь укреплять взаимопонимание и дружбу между Монголией и Японией посредством культурного сотрудничества, отметив, что выставка является значимой площадкой для диалога и налаживания связей.

Совместная выставка каллиграфии, посвящённая культурным связям Монголии и Японии, открылась в Национальном музее Чингисхана с 10 по 20 сентября 2025 года. Впервые открытая в 2018 году в Улан-Баторе, выставка теперь включает более 40 литературных произведений, представленных видными деятелями политики, культуры, искусства, гражданского общества и дружественных обществ обеих стран.

Основанная в 1980 году, Японская ассоциация дисциплины продвигает личностную этику и нравственное развитие посредством публичных лекций, взаимодействия с общественностью и специального издания – журнала «ふれあい».

