Посол Монголии по совместительству в Аргентине вручил копии верительных грамот

CentralAsia (MNG) - 8 сентября 2025 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии по совместительству в Республике Аргентина Золжаргал Сэсээр вручил копии верительных грамот заместителю Государственного секретаря по внешней политике Министерства иностранных дел, международной торговли и вероисповедания Республики Аргентина Хуану Мануэлю Наварро и приступил к исполнению обязанностей. Об этом сообщили в МИД Монголии.

Заместитель Госсекретаря Хуан Мануэль Наварро поздравил Посла Золжаргала с вручением копий верительных грамот и официальным вступлением в должность. Он пожелал успехов на новом посту и подтвердил, что окажет всестороннюю поддержку в расширении отношений между Аргентиной и Монголией.

В свою очередь, Посол Золжаргал выразил приверженность дальнейшему укреплению дружественных отношений между двумя странами, расширению сотрудничества во всех возможных областях и увеличению коммуникаций.

