Проводится региональный тренинг на тему «Укрепление торговой интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе»

CentralAsia (MNG) - Министерство иностранных дел совместно с Офисом Постоянного координатора ООН в Монголии и Проектом ЕС по поддержке внешней торговли для Монголии организует региональный тренинг на тему «Укрепление торговой интеграции Азиатско-Тихоокеанского региона» в Улан-Баторе 11–12 сентября 2025 года. Об этом сообщили в МИД Монголии.

В тренинге примут участие более 30 официальных лиц и учёных из 10 стран Азиатско-Тихоокеанского торгового соглашения (APTA) и других стран региона, а также представители престижных университетов и исследовательских институтов из Индии, Китая, Сингапура, Шри-Ланки, Австралии и Индонезии. С монгольской стороны в тренинге примут участие 35 человек, включая представителей профильных министерств, ведомств, университетов и частного сектора.

Целью данного тренинга является рассмотрение хода региональной торговой интеграции и реализации соглашений о свободной торговле, углубление понимания Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве, рассмотрение вопросов, связанных с электронной коммерцией, торговлей услугами, упрощением процедур торговли и регулированием инвестиций, а также представление методологии сравнительных исследований и анализа тарифов между странами, что позволит определить направления будущего сотрудничества.

APTA означает Азиатско-Тихоокеанское торговое соглашение. Он представляет собой региональное торговое соглашение между странами-членами Азиатско-Тихоокеанского региона, направленное на содействие либерализации торговли, экономическому сотрудничеству и региональной интеграции. APTA способствует тарифным уступкам, мерам по упрощению процедур торговли и инициативам по наращиванию потенциала для ускорения экономического развития и взаимной выгоды между участвующими в нем экономиками.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения