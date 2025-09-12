Правительство Монголии разработает единую платформу E-Business для предприятий

CentralAsia (MNG) - Министерство цифрового развития, инноваций и коммуникаций разработает платформу E-Business.mn — единую электронную базу государственных услуг для предприятий.

Проект возглавит министр цифрового развития, инноваций и коммуникаций Батшугар Энхбаяр, который возглавит рабочую подгруппу, курирующую его реализацию. Цель платформы – интеграция всех государственных услуг, связанных с предприятиями, работающими в Монголии, и реализация политики «одного окна» во внешней торговле.

Рабочая группа «Стимулирование экспорта и поддержка торговли» под руководством первого заместителя премьер-министра Монголии, министра экономики и развития Учрала Ням-Осора продолжает работу по улучшению деловой среды путем цифровизации лицензирования и других процедур. В рамках усилий по отмене избыточных постановлений и цифровизации процесса лицензирования было отменено 59 постановлений. Из 371 лицензии, хранящейся в единой базе данных license.mn, 321 теперь можно получить в электронном виде. Кроме того, внеся изменения в процедуры таможенного контроля, рабочая группа по поддержке экспорта перевела в электронную систему около 70 лицензий, требуемых 24 ведомствами для импорта товаров.

Эти меры, помимо прочего, исключают необходимость нотариального заверения документов для граждан и предприятий при подаче информации в государственные органы. Министерства и ведомства, входящие в единую систему лицензирования, но не выдающие электронные разрешения, получат от первого вице-премьера срочные указания и требования для обеспечения соблюдения требований.

