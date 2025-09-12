Таможенные пошлины на армянские товары в Монголии будут снижены в рамках ЕАЭС

CentralAsia (MNG) - Правительство Армении на заседании в четверг одобрило проект временного соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Монголией.

В обосновании данного решения указывается, что соглашение, подписанное в Минске 27 июня 2025 года, направлено на либерализацию и упрощение торговли товарами между сторонами. Это включает в себя снижение тарифных и нетарифных барьеров, содействие экономическому и торговому сотрудничеству, а также стимулирование расширения и диверсификации торговли между сторонами.

Соглашение охватывает широкий спектр вопросов экономического сотрудничества, уделяя особое внимание правовым и горизонтальным обязательствам, упрощению и содействию взаимной торговле, таможенным правилам, санитарным и фитосанитарным мерам, электронной торговле, разрешению споров и другим соответствующим областям.

Кроме того, документ обеспечивает прозрачность процедур регулирования, применяемых при экспорте и импорте товаров, а также соблюдение стандартов ВТО при реализации защитных мер в торговле.

Неотъемлемой частью соглашения являются прилагаемые перечни, включающие 367 товарных позиций для каждой из сторон, по которым обе стороны готовы предоставить тарифные преференции. В армянских предложениях, прежде всего, выделены товары, представляющие значительный экспортный интерес для Республики Армения.

Подчеркивается, что открытие монгольского рынка для армянских экспортеров обеспечит более конкурентоспособные условия поставок экспортируемых из Армении товаров, таких как табак (ставка пошлины в Монголии составляет 30%), коньяк (ставка 15%), шоколад (ставка 5%), минеральная вода (ставка 5%), консервированные фрукты (ставка 5%).

Предоставленные Монголией льготы охватят 98% армянского экспорта в Монголию. В результате ожидается, что средняя ставка таможенной пошлины на армянские товары, экспортируемые в Монголию, снизится с 7,5% до 1,2%. Снижение таможенных пошлин может привести к ежегодной экономии около 1 млн долларов США при экспорте из Армении в Монголию. Соглашение рассчитано на 3 года с возможностью продления на дополнительный срок.

Согласно данным таможенной статистики Армении, экспорт из Армении в Монголию в 2024 году составил 340 000 долларов США, а в 2023 году — 516 000 долларов США. Импорт из Монголии в Армению составил 53 000 и 7 000 долларов США соответственно.

По данным правительства Армении, с учётом потенциального увеличения поставок снижение таможенных пошлин позволит армянским компаниям экономить до 1 млн долларов США в год.

