Экспорт Монголии превышает ₮32.1 трлн

CentralAsia (MNG) - По данным Государственного таможенного управления Монголии, внешнеторговый оборот Монголии за первые восемь месяцев 2025 года составил ₮57.8 трлн, что на ₮5.2 трлн, или на 8.2%, меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Несмотря на снижение, в стране зафиксировано положительное сальдо внешней торговли: экспорт превысил импорт на ₮5.9 трлн.

Импорт составил ₮26.1 трлн тугриков, что на ₮87.5 млрд, или 0.3%, меньше, чем годом ранее. Нефтепродукты остаются крупнейшей категорией импорта, составляя 18.3% от общего объёма импорта, за ними следуют легковые автомобили с 11%.

За отчётный период Монголия импортировала 73 633 легковых автомобиля, что на 10% меньше, чем в прошлом году. Импорт бензина достиг 552 300 тонн, снизившись на 4%. Наиболее резкое падение наблюдалось в импорте пшеницы – на 88.3% по сравнению с 2024 годом.

Напротив, импорт ряда продуктов питания вырос. Импорт яиц увеличился на 55%, до 75.8 млн штук, импорт овощей увеличился на 9.4%, импорт фруктов и орехов увеличился на 24.1%, а импорт риса подскочил на 27.9%.

Тем временем общий объём экспорта составил ₮32.1 трлн, причём медь стала ведущим товаром Монголии, обогнав уголь. Страна экспортировала 1.45 млн тонн медной руды и концентрата, что принесло доход в размере ₮12 трлн. Это на 40% больше, чем годом ранее.

Экспорт угля, долгое время составлявший основу внешней торговли страны, за этот период сократился. Всего было экспортировано 49.4 млн тонн каменного угля на сумму 11.8 трлн тугриков, что на восемь процентов меньше, чем в 2024 году.

Другие ключевые товары показали неоднозначные результаты. Экспорт железной руды вырос на 16%, а экспорт золота упал на 32.3%. За первые восемь месяцев 2025 года мытый козий кашемир не был экспортирован вообще, по сравнению с 4450 тоннами за аналогичный период прошлого года.

Таможенное управление подчеркнуло, что, несмотря на замедление общей торговой активности, изменение структуры экспорта отражает меняющуюся экономическую динамику Монголии. Резкий рост цен на медь изменил баланс экспортного сектора, в то время как колебания импорта продовольствия отражают внутреннюю структуру потребления и потребности в поставках. Чиновники добавили, что сохраняющийся положительный торговый баланс свидетельствует об устойчивости внешнего сектора, несмотря на волатильность мировых цен и спроса на сырьевые товары.

