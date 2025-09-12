экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Экс-президент Бразилии Болсонару приговорен к 27 годам тюрьмы за попытку госпереворота
Жаир Болсонару
Жаир Болсонару

CentralAsia (CA) -  

Федеральный верховный суд Бразилии приговорил бывшего президента страны Жаира Болсонару к 27 годам и 3 месяцам тюремного заключения. Обвинение связано с попыткой государственного переворота, который должен был помешать действующему лидеру Луису Инасиу Луле да Силве прийти к власти.

Решение было принято четырьмя голосами судей Алешандри ди Морайса, Флавиу Дину, Кармен Люсии и Кристиану Занина при одном голосе «против» судьи Луиса Фукса.

Как сообщает газета O Globo, Болсонару признан виновным в «попытке государственного переворота, создании преступной организации» и «насильственном подрыве верховенства закона». Его также обвиняют в нанесении ущерба государственной и культурной собственности.

По версии прокуратуры, Болсонару пытался помешать своему политическому оппоненту Луле да Силве, которому он проиграл на выборах, занять президентский пост.

Болсонару был президентом страны с 2019 по 2023 год, затем его сменил да Силва. В январе 2023 года сторонники Болсонару, несогласные с его поражением на выборах, устроили акции протеста и беспорядки в столице страны Бразилиа. Они попытались захватить правительственные здания. Протесты были подавлены полицейскими.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com