В Китае прошел форум СМИ и аналитических центров Глобального Юга 2025

CentralAsia (CA) - В китайском городе Юньнань 5-9 сентября прошел форум СМИ и аналитических центров Глобального Юга 2025.

Он собрал представителей СМИ, аналитических центров, государственных структур, а также международных и региональных организаций ряда стран и регионов, включая Организацию Объединённых Наций, Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии, Африканский союз и другие организации.

В рамках темы «Расширение возможностей Глобального Юга, навигация в условиях глобальных изменений» форум стал ключевой площадкой для диалогов и дискуссий. Участники обсуждали пути укрепления роли СМИ и аналитических центров в объединении Глобального Юга, углублении сотрудничества, продвижении взаимного обучения и развитии видения более тесного сообщества с общим будущим для человечества.

Заместитель начальника Отдела пропаганды Центрального Комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Ху Хэпин заявил, что «Инициатива глобального управления», предложенная Китаем, служит важным руководством для глобального Юга по совместному реформированию системы глобального управления.

Он считает, что форум способствует развитию коммуникации и обменов между СМИ и аналитическими центрами, помогая странам глобального Юга укреплять сотрудничество в условиях глобальных преобразований и совместно строить лучшее будущее.

Президент информационного агентства «Синьхуа» Фу Хуа отметил важность активизации исследований и распространения важных идей, а также использования механизмов многостороннего обмена для раскрытия полного потенциала дискурса и мобилизации движущих сил для развития и процветания глобального Юга.

По мнению организаторов, СМИ и аналитические центры Глобального Юга должны лучше исполнять обязанности по сохранению культурной преемственности, содействию культурной коммуникации и продвижению культурных обменов.

В рамках мероприятия прошли форум по технологиям ИИ и медиа, форум аналитических центров Глобального Юга, встреча с послами, Диалог молодежи Глобального Юга, а также Форум всемирного наследия Глобального Юга.

Отдельная сессия была посвящена теме искусственного интеллекта (ИИ), который открывает как новые возможности развития, так и непредвиденные риски и вызовы. В этом контексте подчеркивалось, что СМИ и аналитические центры Глобального Юга должны использовать технологии нового поколения для разработки моделей гармоничного взаимодействия человека и машины, стимулировать трансформацию в сфере коммуникаций и оставаться приверженными журналистской этике и профессиональным стандартам.

В рамках форума состоялось выступление представителей Коммунистической партии Китая, информационного агентства «Синьхуа», Китайской ассоциации общественной дипломатии, газеты «Жэньминь жибао».

Среди иностранных гостей выступали представители Армении, Бразилии, Бенина, Индии, Катара, Лаоса, Ливана, Марокко, Мексики, Мьянмы, Мозамбика, Нигерии, Пакистана, России, Сейшельских островов, США, Туркменистана и других стран.

Всего форум собрал более 500 участников, представляющих 260 организаций из 110 стран мира, а также международные и региональные организации.

Организатором выступило агентство «Синьхуа».

