На выходных Землю накроют магнитные бури

CentralAsia (CA) - Корональная дыра на Солнце 11 сентября сместилась в центр видимого солнечного диска. Потоки высокоскоростного солнечного ветра теперь направлены в сторону Земли и дойдут до её орбиты примерно через трое суток – 13 и 14 сентября, сообщает Лаборатория солнечной астрономии.

По прогнозам учёных, в эти дни ожидаются магнитные бури 2-3-го уровня по пятибалльной шкале.

Сентябрь уже показывает повышенную геомагнитную активность. За первые 10 дней месяца Земля столкнулась с тремя планетарными магнитными бурями – 2, 6 и 10 сентября. Для сравнения: в августе 2025 года учёные зафиксировали только одну бурю – в ночь на 9 августа.

Учёные пока не дают однозначного ответа, связано ли это с возможным возвращением Солнца к пику активности. Солнце посылает противоречивые сигналы: уровень вспышечной активности в последние дни упал в несколько раз, но это может оказаться лишь временной паузой.

11 сентября специалисты опубликуют первый прогноз на выходные: они уточнят баллы и время магнитных бурь, а также представят результаты моделирования скорости и плотности солнечного ветра.

Магнитные бури 2-3-го уровня относятся к умеренным. В такие дни люди с метеочувствительностью могут жаловаться на головные боли, бессонницу, скачки давления и усталость. Кроме того, возможны кратковременные сбои в работе радиосвязи, GPS и энергосистем.